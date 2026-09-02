Hull City'den transferin son gününde 5 imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, ligde 2'de 2 yaparak sansasyonel bir başlangıç yaptı. İngiliz takımı, transfer döneminin son saatlerinde arka arkaya 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de yaz transfer döneminin son saatlerinde kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Premier Lig'e geri döndüğü sezonda Hull City'nin yaptığı transfer sayısı böylece 18'a yükseldi.

Hull City ile olarak bir diğer Premier Lig ekibi Everton'dan Tim Iroegbunam'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki orta sahayla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tim Iroegbunam'nun ardından Hull City, sağ bek transferini açıkladı Arsenal ve Chelsea akademilerinde forma giyen ve son olarak Genoa'da oynayan Brooke Norton-Cuffy, Hull City ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Hull City'nin transfer döneminin son günündeki bir diğer imzası forvet hattına oldu. Kulüpten yapılan açıklamada İtalya Serie A ekibi Roma'dan Robinio Vaz'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Transferin son gününde Hull City, kanat rotasyonunu Stoke City'den Sorba Thomas ile güçlendirdi. Deneyimli futbolcunun Hull City ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Hull City'nin yaz transfer dönemindeki son imzasını ise Christos Mouzakitis attı. Olympiakos'tan takıma katılan genç orta sahayla 5 yıllık anlaşma sağlandı. Mouzakitis, 2024/25 sezonunda Yunanistan'da sezonun en iyi genç futbolcusu seçilmişti.