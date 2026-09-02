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Hull City'den transferin son gününde 5 imza
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Hull City'den transferin son gününde 5 imza

2.09.2026 10:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Hull City'den transferin son gününde 5 imza

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Hull City, transferin son gününde imzaları arka arkaya duyururken 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Hull City'den transferin son gününde 5 imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, ligde 2'de 2 yaparak sansasyonel bir başlangıç yaptı. İngiliz takımı, transfer döneminin son saatlerinde arka arkaya 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Hull City'den transferin son gününde 5 imza

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de yaz transfer döneminin son saatlerinde kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Premier Lig'e geri döndüğü sezonda Hull City'nin yaptığı transfer sayısı böylece 18'a yükseldi.

Hull City'den transferin son gününde 5 imza

Hull City ile olarak bir diğer Premier Lig ekibi Everton'dan Tim Iroegbunam'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki orta sahayla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hull City'den transferin son gününde 5 imza

Tim Iroegbunam'nun ardından Hull City, sağ bek transferini açıkladı Arsenal ve Chelsea akademilerinde forma giyen ve son olarak Genoa'da oynayan Brooke Norton-Cuffy, Hull City ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Hull City'den transferin son gününde 5 imza

Hull City'nin transfer döneminin son günündeki bir diğer imzası forvet hattına oldu. Kulüpten yapılan açıklamada İtalya Serie A ekibi Roma'dan Robinio Vaz'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Hull City'den transferin son gününde 5 imza

Transferin son gününde Hull City, kanat rotasyonunu Stoke City'den Sorba Thomas ile güçlendirdi. Deneyimli futbolcunun Hull City ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Hull City'den transferin son gününde 5 imza

Hull City'nin yaz transfer dönemindeki son imzasını ise Christos Mouzakitis attı. Olympiakos'tan takıma katılan genç orta sahayla 5 yıllık anlaşma sağlandı. Mouzakitis, 2024/25 sezonunda Yunanistan'da sezonun en iyi genç futbolcusu seçilmişti.

Hull City'den transferin son gününde 5 imza

HULL CITY'NİN TRANSFERLERİ

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminde Hull City böylece toplam 18 imzayı duyurmuş oldu. 

Hull City'nin kadrosuna kattığı isimler şöyle:

Nobel Mendy, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Ilyas Ansah, Tim Iroegbunam, Mohamed-Ali Cho, Christos Mouzakitis, Brooke Norton-Cuffy, Jens Hjerto-Dahl, Sorba Thomas, Joe Gelhardt, Jack Butland, Lucas Gourna-Douath, Elliot Stroud, Robinio Vaz, Hidemasa Morita, Matt Targett, Oscar Zambrano

İlgili Konular: #hull city #premier lig #transfer

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