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Hull City, 'Geri dönüyor' diyerek transferi duyurdu

Hull City, 'Geri dönüyor' diyerek transferi duyurdu

22.07.2026 13:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hull City, 'Geri dönüyor' diyerek transferi duyurdu

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, eski futbolcusu Oscar Zambrano ile 4 yılık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City bir transferi daha duyurdu. Premier Lig'e geri dönen ve yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Hull City, Oscar Zambrano ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Hull City, Ekvadorlu defansif orta saha oyuncusu Oscar Zambrano'nun Slovenya ekibi Maribor'dan bonservisiyle transfer edildiğini ve takıma geri döndüğünü duyurmaktan mutluluk duyar" ifadeleri yer aldı.

Transferle ilgili sosyal medya paylaşımında, “Geri dönüyor” ve “Yeniden hoş geldin Oscar” denildi.

Daha önce Hull City'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 8 maçta süre alırken 1 gol ve 1 asist kaydetti. Oscar Zambrano, Hull City'nin yeni sezon öncesindeki ikinci transferi oldu. Hull, daha önce kaleci Jack Butland'ı duyurmuştu.

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