Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe

Mohamed Salah transferinden mali şartlarda anlaşma sağlayamadığı için vazgeçen Beşiktaş, yıldız futbolcunun Trabzonspor'a imza atmasının ardından sağ kanada yapacağı takviye için yeni arayışlara geçti.

ALI CHO İÇİN 15 MİLYON EURO Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; siyah beyazlılar, Nice'in 22 yaşındaki futbolcusu Mohamed-Ali Cho'yu transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın İngiliz asıllı Fransız futbolcu için Ligue 1 ekibine 15 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

HULL CITY'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ Ali Cho'nun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transferinin ise son anda gerçekleşmediği belirtildi. Haberde, İngiltere Premier Lig'in yeni takımı ile Nice'in 20 milyon Euro'luk bir bonservisi bedeli konusunda anlaştığı ancak Hull'un son anda transferi iptal ettiği kaydedildi.

DİĞER MEVKİLERE TAKVİYE YAPILACAK Geçen pazar günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanan Mohamed-Ali Cho'nun transferinin gerçekleşmeme sebebi olarak ise İngiliz kulübünde üst üste yaşanan sakatlıklar gösterildi. Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan hazırlık maçında iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybeden Hull'un, Cho'nun transferi için ayrılan 20 milyon Euro'luk bütçeyi diğer pozisyonlara yapılacak takviyeler için kullanacağı belirtildi.