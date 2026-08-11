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Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe
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Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe

11.08.2026 16:42:00
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Cumhuriyet Spor
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Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Hull City'e imza atması beklenen Nice'in 22 yaşındaki futbolcusu Mohamed-Ali Cho'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe

Mohamed Salah transferinden mali şartlarda anlaşma sağlayamadığı için vazgeçen Beşiktaş, yıldız futbolcunun Trabzonspor'a imza atmasının ardından sağ kanada yapacağı takviye için yeni arayışlara geçti.

Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe

ALI CHO İÇİN 15 MİLYON EURO 

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; siyah beyazlılar, Nice'in 22 yaşındaki futbolcusu Mohamed-Ali Cho'yu transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'ın İngiliz asıllı Fransız futbolcu için Ligue 1 ekibine 15 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe

HULL CITY'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ 

Ali Cho'nun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transferinin ise son anda gerçekleşmediği belirtildi.

Haberde, İngiltere Premier Lig'in yeni takımı ile Nice'in 20 milyon Euro'luk bir bonservisi bedeli konusunda anlaştığı ancak Hull'un son anda transferi iptal ettiği kaydedildi.

Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe

DİĞER MEVKİLERE TAKVİYE YAPILACAK

Geçen pazar günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanan Mohamed-Ali Cho'nun transferinin gerçekleşmeme sebebi olarak ise İngiliz kulübünde üst üste yaşanan sakatlıklar gösterildi.

Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan hazırlık maçında iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybeden Hull'un, Cho'nun transferi için ayrılan 20 milyon Euro'luk bütçeyi diğer pozisyonlara yapılacak takviyeler için kullanacağı belirtildi.

Hull City'nin kapısından döndü: Beşiktaş'tan kanat transferinde ters köşe

Nice ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Mohamed-Ali Cho geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #beşiktaş #hull city #Mohamed-Ali Cho

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