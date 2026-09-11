Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası
Paylaş

Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

11.09.2026 17:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'de forma giyen Sorba Thomas, kulübün antrenman tesislerinin yakınlarında trafik kazası geçirdi. Takla atan araçtan yara almadan çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

Hull City'nin Galli kanat oyuncusu Sorba Thomas, cuma sabahı kulübün antrenman tesislerinin yakınlarında ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

Kaza, Cottingham'daki Millhouse Woods Lane üzerinde meydana geldi. Thomas'ın kullandığı gri renkli Land Rover Defender'ın takla atarak ters döndüğü ve aracın camlarının kırıldığı görüntülere yansıdı.

Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

27 yaşındaki futbolcu ise oldukça korkutucu görünen kazadan yara almadan kurtuldu.

Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

HULL CITY'DEN AÇIKLAMA

Humberside Polisi, acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini açıklarken vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Hull City de yaşanan kazanın ardından resmi bir açıklama yayımladı. İngiliz kulübü, bu ayın başında Championship ekibi Stoke City'den kadrosuna kattığı futbolcusunun herhangi bir yara almamasının kendilerini rahatlattığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Sorba'nın aracına ait görüntülerin sosyal medyada dolaştığının farkındadır. Taraftarlarımıza kendisinin herhangi bir şekilde yaralanmadığını ve aracından tamamen yara almadan çıktığını bildirmek isteriz."

Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

"GÜRÜLTÜYÜ DUYUP UYANDIM"

Kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan bir kadın, yaklaşık 08.30'da gerçekleşen olayın çıkardığı ses nedeniyle uyandığını söyledi.

O anları anlatan kadın, "Yatakta yatıyordum ve bir ses duydum; büyük bir çarpma ve gürültü... Kalkıp aşağı indim ve araba çitlerimin içindeydi" ifadelerini kullandı.

Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

TRANSFER DÖNEMİNİN SONUNDA HULL CITY'YE İMZA ATTI

Sorba Thomas, transfer döneminin son günlerinde açıklanmayan bir bonservis bedeli karşılığında Hull City'ye transfer olmuş ve İngiliz ekibiyle 2030 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, Galler Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.

İlgili Konular: #trafik kazası #hull city #Sorba Thomas

İlgili Haberler

Hull City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hull City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Hull City, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
Chelsea maçı öncesi... Acun Ilıcalı'dan Hull City futbolcularına büyük sürpriz
Chelsea maçı öncesi... Acun Ilıcalı'dan Hull City futbolcularına büyük sürpriz Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Chelsea ile oynanacak İngiltere Premier Lig maçı öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Hull City'de Sergej Jakirovic'ten 2 yıllık imza
Hull City'de Sergej Jakirovic'ten 2 yıllık imza İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, teknik direktör Sergej Jakirovic'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.