Hull City'nin yeni transferinden korkutan trafik kazası

Hull City'nin Galli kanat oyuncusu Sorba Thomas, cuma sabahı kulübün antrenman tesislerinin yakınlarında ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Kaza, Cottingham'daki Millhouse Woods Lane üzerinde meydana geldi. Thomas'ın kullandığı gri renkli Land Rover Defender'ın takla atarak ters döndüğü ve aracın camlarının kırıldığı görüntülere yansıdı.

27 yaşındaki futbolcu ise oldukça korkutucu görünen kazadan yara almadan kurtuldu.

HULL CITY'DEN AÇIKLAMA Humberside Polisi, acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini açıklarken vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. Hull City de yaşanan kazanın ardından resmi bir açıklama yayımladı. İngiliz kulübü, bu ayın başında Championship ekibi Stoke City'den kadrosuna kattığı futbolcusunun herhangi bir yara almamasının kendilerini rahatlattığını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Sorba'nın aracına ait görüntülerin sosyal medyada dolaştığının farkındadır. Taraftarlarımıza kendisinin herhangi bir şekilde yaralanmadığını ve aracından tamamen yara almadan çıktığını bildirmek isteriz."

"GÜRÜLTÜYÜ DUYUP UYANDIM" Kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan bir kadın, yaklaşık 08.30'da gerçekleşen olayın çıkardığı ses nedeniyle uyandığını söyledi. O anları anlatan kadın, "Yatakta yatıyordum ve bir ses duydum; büyük bir çarpma ve gürültü... Kalkıp aşağı indim ve araba çitlerimin içindeydi" ifadelerini kullandı.