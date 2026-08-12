Hull City, Nobel Mendy'yi kadrosuna kattı!

Hull City, Senegalli stoper Nobel Mendy'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

28 MAÇTA 2 GOL

Geçen sezon Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Mendy, iki gol attı. Senegalli futbolcu, İspanyol ekibiyle UEFA Konferans Ligi finaline kadar yükselme başarısını gösterdi.

Mendy, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Atletik bir oyuncuyum. Küçüklüğümden beri Premier Lig'de oynamak istiyordum. Bu harika bir meydan okuma ve buna hazırım" ifadelerini kullandı.