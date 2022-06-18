Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Robert Lewandowski paylaşımı

Televizyon programcısı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Polonyalı forvet Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı. Ilıcalı fotoğrafa "Neden olmasın?" notunu düşerek taraftarları heyecanlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 20:28
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Robert Lewandowski paylaşımı
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Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yine gündem oldu. Transfer döneminde ismi birçok kez gündeme gelen Acun Ilıcalı yine çok ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

"NEDEN OLMASIN"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli yıldız Robert Lewandowski ile fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın üstüne yazdığı "Neden olmasın" notu ise tüm futbol severlerde heyecan yarattı.

Ilıcalı, 1 Ocak 2022'de İngiliz kulüp Hull City'yi satın aldığını resmen duyurmuştu. Lewandowski'nin adı ise Barcelona ile anılıyor.


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