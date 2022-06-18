Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Robert Lewandowski paylaşımı
Televizyon programcısı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Polonyalı forvet Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı. Ilıcalı fotoğrafa "Neden olmasın?" notunu düşerek taraftarları heyecanlandırdı.
Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yine gündem oldu. Transfer döneminde ismi birçok kez gündeme gelen Acun Ilıcalı yine çok ses getirecek bir paylaşımda bulundu.
"NEDEN OLMASIN"
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli yıldız Robert Lewandowski ile fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın üstüne yazdığı "Neden olmasın" notu ise tüm futbol severlerde heyecan yarattı.
Ilıcalı, 1 Ocak 2022'de İngiliz kulüp Hull City'yi satın aldığını resmen duyurmuştu. Lewandowski'nin adı ise Barcelona ile anılıyor.
Video Haberler
- İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Kripto para piyasaları toz duman!
- Cenazede korkunç anlar: Tabutun içinden fırladı!
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- Havalimanı arazisine okul yapacaklar