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Hüseyin Çimşir'den Konyaspor maçı açıklaması: 'Beklemediğimiz bir mağlubiyetti'

Hüseyin Çimşir'den Konyaspor maçı açıklaması: 'Beklemediğimiz bir mağlubiyetti'

12.09.2026 22:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hüseyin Çimşir'den Konyaspor maçı açıklaması: 'Beklemediğimiz bir mağlubiyetti'

Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir mağlubiyeti değerlendirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenildi. Bordo mavililer ligde 2. kez yenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir mağlubiyeti değerlendirdi.

Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz gole reaksiyon veremedik. İstediklerimizi ortaya koyamadık. Çok basit top kayıpları sonrasında geçişler yedik. Sonrasında topa sahip olduk ama üçüncü bölgedeki aksiyonlarımız iyi değildi. Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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