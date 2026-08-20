Hyeon-gyu Oh'dan Dusan Vlahovic'e övgü: 'Dünyanın en iyi santrforu'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i konuk etti. Siyah-beyazlılar maçta baştan sona üstün görüntü sergileyerek 3-0 kazandı ve tur kapısını araladı.

Beşiktaş'ta gol bulan isimlerden Hyeon-gyu Oh, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu, kendi üstümde baskı kurmak istemedim. Takım olarak iyi işler yaptık, 6 maçtır kazanarak gidiyoruz ve ben de çok mutluyum” dedi.

"DUSAN VLAHOVIC'E ÖVGÜ"

Golcü oyuncu sözlerinin devamında, “Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 gün dinlenebildim, tam kafamı boşaltamadan yeni sezona başladım. Zamanla daha iyiye gittim. Şu anda çok iyiyim ve takıma katkı yapmaya fazlasıyla hazırım. Dusan çok iyi bir oyuncu, belki de dünyanın en iyi santrforu. Ondan birçok şey öğrenebilirim. Ben, Dusan ve Semih ile çok iyi hücum hattımız var. Hatta belki şampiyon bile oluruz” ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Amir Murillo ise yaptığı açıklamada, "Bizim için çok iyi bir maç oldu. Çok iyi bir skor aldık. Daha fazla gol de atabilirdik ancak rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde ettik. Ceza sahasına girmeyi seviyorum. Tabii ki Rıdvan'ın asisti de çok iyiydi. Hocamızın saha kenarındaki enerjisi çok iyi, bunu sahada biz de fark ediyoruz. Sistemimiz zaten rakibi domine etme anlayışı üzerine kurulu. Biz bek oyuncuları da hücum oyuncuları gibi aksiyon alıyoruz" dedi.