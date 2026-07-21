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İBB Sporlu Fatma Uruk’tan CMAS Dünya Kupası’nda şampiyonluk

İBB Sporlu Fatma Uruk’tan CMAS Dünya Kupası’nda şampiyonluk

21.07.2026 10:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İBB Sporlu Fatma Uruk’tan CMAS Dünya Kupası’nda şampiyonluk

Fatma Uruk, Mısır’ın Sharm El Sheikh kentinde düzenlenen CMAS Dünya Kupası Derinlik Yarışması’nda kadınlar genel klasman şampiyonu oldu.
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İBB Spor Kulübü sporcusu Fatma Uruk, Mısır’ın Sharm El Sheikh kentinde 13-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen CMAS Dünya Kupası Derinlik Yarışması’nda kadınlar genel klasman şampiyonu oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı organizasyonda başarılı performansıyla dikkat çeken Uruk, dört ayrı branşta gerçekleştirdiği derecelerle toplam 249 puana ulaşarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Milli sporcu, Monopalet (CWT) disiplininde 71 metre, İp Desteği (FIM) disiplininde 70 metre, Çift Palet (CWTBF) disiplininde 68 metre ve Paletsiz (CNF) disiplininde 40 metre derinliğe ulaşmayı başardı. Bu sonuçlarla üç branşta birincilik, bir branşta ise beşincilik elde eden Uruk, turnuvada yarıştığı tüm branşlarda dereceye giren tek sporcu olarak öne çıktı.

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İBB Spor Kulübü adına mücadele eden Fatma Uruk, geçtiğimiz nisan ayında havuz (indoor) branşında elde ettiği Türkiye üçüncülüğünün ardından bu kez deniz (outdoor) branşlarında uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun bağlı bulunduğu uluslararası CMAS tarafından ve WADA gözetiminde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Fatma Uruk’un elde ettiği şampiyonluk, Türk sualtı sporları ve İBB Spor Kulübü adına uluslararası alandaki önemli başarılar arasında yerini aldı.

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