İBB’nin kadın buz hokeyi takımından müthiş başlangıç!
İstanbul BBSK bünyesinde kadın sporculara şans tanımak için kurulan en yeni şube olan Kadın Buz Hokeyi takımı, oynadığı 5 maçın 4’ünü kazandı.
Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından birçok branşta kadın sporculara şans tanıyan İstanbul BBSK, son olarak Buz Hokeyi Kadın takımı kurdu.
Sezona müthiş giriş yapan İBBSK Kadın Buz Hokeyi takımı, oynadığı 5 maçın 4’ünü kazandı. Alara Lökbaş, Dilara Lökbaş, Tuğçe Melis Demir gibi milli sporcuları kadrosunda barındıran İBBSK’yı ünlü buz hokeyi antrenörü Deniz İnce çalıştırıyor.
İBB Meclis üyesi ve Beylikdüzü Basket Kulübü’nün kurucusu Fatih Keleş’in kulüp başkanlığına seçilmesinden sonra İBBSK, kadın voley takımına yatırım yapmış, halter ve atletizm branşlarında kadın takımı kurmuştu. Son olarak da buz hokeyinde kadınlara şans tanıyan İstanbul BBSK, kadrosunda en fazla milli sporcuyu barındıran kulüp olarak da biliniyor.
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