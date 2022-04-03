İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, madalya serilerini Azerbaycan'da da sürdürdü

03 Nisan 2022 Pazar, 13:39

İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, Bakü Artistik Cimnastik Dünya Kupası'ndan madalyalarla döndü. Sezona Almanya'daki Cottbus Dünya Kupası'nda halka aletinde aldığı altın madalyayla başlayan, geçen ay Mısır'daki Kahire Dünya Kupası'nda da halkada ikinci olan İbrahim Çolak, üst üste üçüncü kupayı da boş geçmedi.

27 yaşındaki başarılı sporcu Bakü'de halka aletinde 14.766 puanla yine gümüş madalya kazandı.

28 yaşındaki olimpiyat üçüncüsü Ferhat Arıcan da Kahire'deki gümüş madalyasından sonra Bakü'de de paralel barda 14.900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.