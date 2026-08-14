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İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Süper Lig için yabancı VAR hakemi kararı
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İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Süper Lig için yabancı VAR hakemi kararı

14.08.2026 14:33:00
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Cumhuriyet Spor
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İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Süper Lig için yabancı VAR hakemi kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de yeni sezonda yabancı VAR hakemlerinin kullanılacağını açıkladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Süper Lig için yabancı VAR hakemi kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda yabancı VAR hakemlerinin görev alabileceğini açıkladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Süper Lig için yabancı VAR hakemi kararı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun futbolda yeni sezon için paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız. 

İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Süper Lig için yabancı VAR hakemi kararı

"Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte, uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak; Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz."

 

İlgili Konular: #TFF #İbrahim Hacıosmanoğlu #yabancı VAR hakemi

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