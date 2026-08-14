İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Süper Lig için yabancı VAR hakemi kararı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun futbolda yeni sezon için paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız.