İbrahim Üzülmez'in acı günü

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ağabeyi Muzaffer Üzülmez vefat etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 09:55
İbrahim Üzülmez'in acı günü
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Teknik direktör İbrahim Üzülmez, ağabeyi Muzaffer Üzülmez’i kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Muzaffer Üzülmez, hayatını kaybetti.

Muzaffer Üzülmez'in cenazesi cuma günü Kocaeli Arslanbey'deki Şefkatiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile defnedilecek.


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