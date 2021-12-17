İbrahim Üzülmez'in acı günü
Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ağabeyi Muzaffer Üzülmez vefat etti.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez, ağabeyi Muzaffer Üzülmez’i kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Muzaffer Üzülmez, hayatını kaybetti.
Muzaffer Üzülmez'in cenazesi cuma günü Kocaeli Arslanbey'deki Şefkatiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile defnedilecek.
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