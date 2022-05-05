Ibrahimovic’ten Serdar Dursun’a mesaj: 'Gerçek Zlatan’dan kopyasına selamlar'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:35

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe'nin en skorer ismi Serdar Dursun'a video gönderdi.

Fenerbahçe’de bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun’a dünyaca ünlü isim Zlatan Ibrahimovic’ten mesaj geldi. Dursun’a sadece tek bir Zlatan olduğunu söyleyen Ibrahimovic, “Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar Dursun bu sezon 33 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.