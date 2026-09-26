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İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı
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İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

26.09.2026 13:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

Mısır Milli Takımı'nın yıldız ismi Mohamed Salah, Güney Sudan ile oynanacak maç öncesi kadrodan çıkarıldı. Mısır basınında konuyla ilgili iki farklı iddia gündemde yer alırken federasyondan resmi açıklama geldi.

İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, Angola ile golsüz berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un yıldız ismi Mohamed Salah, 61. dakikada kenara geldi.

İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

Karşılaşmanın ardından Mısır basınında Mohamed Salah ile ilgili iki farklı iddia gündeme geldi. 

İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

İlk olarak Youlyou'da yer alan haberde Salah'ın milli takım kampından ayrıldığı belirtildi. Angola maçının ardından teknik direktör Hossam Hassan'ın açıklamaları ve maç sonrasında takım içindeki atmosferin gergin olmasından dolayı Salah'ın kamptaki durumun daha da kötüleşmemesi için bu kararı aldığı öne sürüldü.

İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

Öte yandan WinWin'deki haberde ise Salah'ın kamptan ayrılmasının sebebinin bir sonraki maçın suni çimde oynanacak olmasından kaynaklandığı aktarıldı. Salah'ın antrenör ekibinin bilgisiyle kamptan ayrıldığı ve sunu çim sebebiyle bu sezonu etkileyecek bir sakatlık yaşamak istemediği kaydedildi.

İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

MISIR FUTBOL FEDERASYONU'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddialar sonrasında Mısır Futbol Federasyonu'ndan Mohamed Salah ile ilgili resmi açıklama geldi. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Salah'ın Güney Sudan maçının suni çimde oynanacak olması nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

Açıklamada, “Mısır A Milli Futbol Takımı'nın Hossam Hassan yönetimindeki teknik ekibi, 29 Eylül'de oynanması planlanan Güney Sudan maçında, karşılaşmanın oynanacağı sahanın suni çim olması nedeniyle Mohamed Salah'ı dinlendirmeye karar verdi.  Teknik heyet ile Mohamed Salah arasında Angola maçından önce, oyuncuyu korumak amacıyla Güney Sudan maçında oynamaması konusunda anlaşmaya varılmıştı ve teknik heyet bu kararı uygulamayı uygun gördü" denildi.

İddialara yanıt gecikmedi: Mısır Milli Takımı'ndan Mohamed Salah kararı

HOSSAM HASSAN NE DEMİŞTİ?

Angola maçının ardından Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Salah'ın değişikliğiyle ilgili kararın teknik bir sebepten dolayı olduğunu belirtmişti. Hassan açıklamasında, "Hayır, sakat değil. Mohamed Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor ve bu maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin doğal hakkıdır” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Mısır #Sudan #mohamed salah

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