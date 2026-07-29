İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
Arjantinli yıldızı menajeri Elio Pino, Mauro Icardi için gündeme gelen River Plate iddiasını yalanladı. Pino, Icardi'nin ülkesine geri dönmeyeceğini söyledi.
Pino, "Hiç kimseyle konuşmadık. Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor" sözlerini sarf etti.
"HER AN KARAR VEREBİLİRİZ"
İtalya'dan Como iddiası da gündeme gelen 33 yaşındaki santrfor için Pino, "En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. Gözden geçirmemiz gereken birkaç seçenek var. Her an bir karar verebiliriz" diye konuştu.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.