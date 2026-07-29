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İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama
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İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

29.07.2026 09:37:00
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Cumhuriyet Spor
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İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, 33 yaşındaki golcünün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

Arjantinli yıldızı menajeri Elio Pino, Mauro Icardi için gündeme gelen River Plate iddiasını yalanladı. Pino, Icardi'nin ülkesine geri dönmeyeceğini söyledi.

İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

Pino, "Hiç kimseyle konuşmadık. Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor" sözlerini sarf etti.

İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

"HER AN KARAR VEREBİLİRİZ"

İtalya'dan Como iddiası da gündeme gelen 33 yaşındaki santrfor için Pino, "En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. Gözden geçirmemiz gereken birkaç seçenek var. Her an bir karar verebiliriz" diye konuştu.

İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

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