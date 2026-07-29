İddialara yanıt verdi: Icardi'nin menajerinden dikkat çeken açıklama

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Mauro Icardi 'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

"HER AN KARAR VEREBİLİRİZ"

İtalya'dan Como iddiası da gündeme gelen 33 yaşındaki santrfor için Pino, "En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. Gözden geçirmemiz gereken birkaç seçenek var. Her an bir karar verebiliriz" diye konuştu.