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Iğdır FK durdurulamıyor: Üst üste 4. galibiyet!

Iğdır FK durdurulamıyor: Üst üste 4. galibiyet!

13.09.2026 19:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Iğdır FK durdurulamıyor: Üst üste 4. galibiyet!

Iğdır FK, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi evinde ağırladığı Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.
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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Mardin 1969 Spor'u ağırladı. Iğdır FK, Aktepe Stadı'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada penaltıdan Alim Öztürk attı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Iğdır FK, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 15 puana yükseldi. Mardinspor, 12 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Iğdır FK, Muğlaspor deplasmanına gidecek. Mardinspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Tuncay Ercan

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Devran Şenyurt (Dk. 36 Hüseyin Karabey), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 86 Bacuna), Crociata, Serdar Gürler (Dk. 70 Özder Özcan), Afena-Gyan (Dk. 86 Arda Öztürk), Arda Çolak (Dk. 70 Leon Çalışkan)

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz (Dk. 66 Kerim Alıcı), Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan (Dk. 53 Adem Eren Kabak), Wilks (Dk. 66 Ahmet Ülük), Teklic, Denic (Dk. 81 Osman Yıldırım), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 52 Dimitrov), Kayode

Gol: Dk. 57 Alim Öztürk (penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Devran Şenyurt, Dk. 45 Soner Gönül, Dk. 74 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Eray Korkmaz, Dk. 56 Uğur Adem Gezer (Mardin 1969 Spor)

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