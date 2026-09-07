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Iğdır FK, İstanbulspor'u 90+8'de devirdi: Maçın son anları nefesleri kesti!

Iğdır FK, İstanbulspor'u 90+8'de devirdi: Maçın son anları nefesleri kesti!

7.09.2026 20:21:00
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Cumhuriyet Spor
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Iğdır FK, İstanbulspor'u 90+8'de devirdi: Maçın son anları nefesleri kesti!

Iğdır FK, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
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TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, Iğdır FK'yi konuk etti. 

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 2-1 kazandı.

Mücadelenin 28. dakikasında Iğdır FK, Arda Çolak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

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MAÇIN SON ANLARI NEFESLERİ KESTİ

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken İstanbulspor'da Berk Ali Nizam, 90+4'te kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Maçın 90+6. dakikasında ev sahibi ekip, Ömer Faruk Duymaz'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ise Iğdır FK'de Serdar Gürler, takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti.

Kalan saniyelerde başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Iğdır FK oldu.

Ligde henüz galibiyeti olmayan İstanbulspor, 2 puanda kaldı ve 19. sırada konumlandı. Üst üste 3, toplamda 4. galibiyetini alan Iğdır FK ise 12 puana yükseldi ve 3. sıraya yerleşti.

1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Kayserispor'a konuk olacak. Iğdır FK ise Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Mahmut Gülle

İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Ologo, Emrecan Uzunhan (Dk. 81 Kubilay Sönmez), Yusuf Ali Özer, Araujo, Mendy (Dk. 74 Ömer Faruk Duymaz), Iliev (Dk. 66 Berk Ali Nizam), Abdullah Aydın (Dk. 74 Vefa Temel), Cham, Ali Akman (Dk. 66 Fall)

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey (Dk. 46 Devran Şenyurt), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Hotic (Dk. 39 Serdar Gürler), Gökcan Kaya, Crociata (Dk. 90+4 Malik Yılmaz), Afena-Gyan (Dk. 90+4 Leon Çalışkan), Arda Çolak (Dk. 79 Özder Özcan)

Goller: Dk. 28 Arda Çolak, Dk. 90+8 Serdar Gürler (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 90+6 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Hüseyin Karabey, Dk. 84 Alim Öztürk, Dk. 90+2 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #istanbulspor #Iğdır FK

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