Iheanacho attı, Bursaspor yine kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6 haftasında Bursaspor deplasmanda Manisa FK'ye konuk oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, Kelechi Iheanacho'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Bursaspor'un gollerini 27 ve 90+2'de Kelechi Iheanacho atarken, Manisa'da Cheikne Sylla 20'de ağları havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte 6 maçın 5'ini kazanan Bursaspor, puanını 15'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manisa FK ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Bursaspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Manisa FK ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

IHEANACHO'DAN İNANILMAZ BAŞLANGIÇ

Sezon başında Celtic'ten transfer edilen Kelechi Iheanacho, Bursaspor'da inanılmaz bir başlangıca imza attı. Sezona fırtına gibi başlayan Kelechi Iheanacho, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Yeşil-beyazlı ekibin yıldız forveti, çıktığı 6 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki en etkili ismi oldu. Iheanacho, ortaya koyduğu etkileyici istatistiklerle Bursaspor'un sezona damga vuran oyuncuları arasında yer aldı.