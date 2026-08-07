İki kulübe önerildi: Romelu Lukaku, Süper Lig'e haber yolladı

Yaz transfer döneminde kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken adı bir dönem Süper Lig devleriyle anılan Romelu Lukaku ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
NTV'ye konuşan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Romelu Lukaku'nun Süper Lig'e yakın olduğunu ifade etti.
"SÜPER LİG'E GELMEK İSTİYOR"
Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Romelu Lukaku, yaklaşık 1 ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku, Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimalinin belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezonun içerisindeyiz. Şu anda nereye gider bilmiyorum. Beşiktaş'a önerildiği gibi Fenerbahçe'ye de önerildi."
DÜNYA KUPASI PERFORMANSI
33 yaşındaki golcü oyuncu, Belçika ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 6 maça çıktı. Lukaku, bu maçlarda 3 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
Belçika, çeyrek finalde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.