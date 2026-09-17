İlhan Fakılı'dan Avrupa'da tarihi gol

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk ederken, siyah-beyazlılar 15. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında İlhan Fakılı, ceza yayı gerisindeki Olaitan'a pasını aktardı ve koşusuna devam etti. Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği derin pasla yeniden topla buluşan İlhan, karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı düzgün vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.

AVRUPA'DA İLK GOL

Bu gol, sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan İlhan Fakılı'nın siyah-beyazlı formayla resmi maçlarda attığı üçüncü gol oldu. Genç futbolcu ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

AVRUPA'DA EN GENÇLERDEN

İlhan Fakılı (20 yaş 240 gün), Beşiktaş formasıyla Kasım 2024'ten bu yana Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu. Bu alandaki son isim, Malmö karşısında gol atan Semih Kılıçsoy'du (19 yaş 83 gün).