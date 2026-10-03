Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlhan Fakılı ilk milli maçına çıktı

İlhan Fakılı ilk milli maçına çıktı

3.10.2026 10:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İlhan Fakılı ilk milli maçına çıktı

Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı, A Milli Takım ile ilk maçında Belçika karşısında çıktı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye üçüncü maçında da puanla tanışamadı.

Liege'de oynanan ve ilk yarısı da Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede, ev sahibi takımın golleri De Bruyne (2) ve Lukaku'dan geldi.

Üçüncü maçını da kaybeden milli takım son sırada kaldı. Belçika ise puanını 6'ya yükseltti.

İLHAN FAKILI İLK MAÇINA ÇIKTI

Aday kadroya ilk kez davet edilen İlhan Fakılı, A Milli Takım formasını ilk kez Belçika karşısında giydi.

İlk 11'de şans bulamayan İlhan, mücadelenin 67. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu.

İlgili Konular: #Belçika #A Milli Takım #İlhan Fakılı

İlgili Haberler

Ülkeye girişlerine izin verilmediği öne sürülmüştü: Belçika maçına saatler kala TFF'den iddialara yanıt
Ülkeye girişlerine izin verilmediği öne sürülmüştü: Belçika maçına saatler kala TFF'den iddialara yanıt TFF, Belçika maçı öncesi ülkeye girişte yaşananlarla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Spor yazarları Belçika - Türkiye maçını yorumladı: 'Villaları hocaya verin ve hepiniz istifa edip gidin'
Spor yazarları Belçika - Türkiye maçını yorumladı: 'Villaları hocaya verin ve hepiniz istifa edip gidin' Spor yazarları, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.
Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu: A Milli Takım, Belçika'ya 3 golle mağlup oldu
Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu: A Milli Takım, Belçika'ya 3 golle mağlup oldu Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında A Milli Takım, Belçika'ya 3-0 yenildi. Ay yıldızlılar 3. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.