İlhan Palut: 'Play-off turuna geçmek istiyoruz'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 3. ön eleme turundaki Vaduz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyledi.
Palut, maçın oynanacağı Rheinpark Stadı'nda antrenman öncesi yaptığı açıklamada, gruplara kalmak istediklerini belirtti.
Vaduz'un bu hedef doğrultusunda ikinci rakipleri olduğunu anımsatan Palut, "Ciddi şekilde hazırlandık. Rakibe saygı duyarak ve çok iyi mücadele göstererek Konya'ya avantajlı bir skorla dönmeye çalışacağız. Kart cezalısı Cikalleshi ve diz ameliyatı olan Oğulcan dışında tam kadro hazırlandık. İyi mücadele ortaya koyacağız." diye konuştu.
Palut, Vaduz'un sahasında etkili takım oyunu sergilediğini belirterek, yarınki karşılaşmada iyi mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Eleme müsabakalarında ilk maçın deplasmanda olmasının avantajına işaret eden Palut, şunları kaydetti:
"Bu yıl inşallah deplasmanlarda da kendi oyunumuzu sahaya dominant bir şekilde yansıtacağız. Buradan avantajlı skorla dönersek, turu geçmiş kabul edemeyiz. Allah korusun istemediğimiz sonuç olursa da Konya'da telafisi için elimizden geleni yapacağız. Bunlar iki maçlık mücadeleler. Sonuç olarak play-off turuna kalmak istiyoruz."
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