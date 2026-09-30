Bulgaristan Ligi ekiplerinden Botev Plovdiv'in çoğunluk hissedarı olan Bulgar iş insanı Iliyan Filipov, düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Peki, Iliyan Filipov kimdir? Botev Plovdiv Kulübü Başkanı Iliyan Filipov neden öldü?

İLİYAN FİLİPOV KİMDİR?

İliyan Filipov, Bulgaristan'ın önde gelen iş insanlarından biri ve Botev Plovdiv futbol kulübünün başkanıydı. 53 yaşındaki Filipov, Bulgaristan'ın en büyük taşımacılık ve lojistik şirketlerinden biri olan PIMK'nın kurucusu ve yöneticisi olarak tanınıyordu.

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra futbol kulübündeki yöneticiliğiyle de Bulgaristan'da tanınan bir isimdi.

ILİYAN FİLİPOV NEDEN ÖLDÜ?

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde iş insanı Iliyan Filipov silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın Filipov’a ait bir mülkte meydana geldiği bildirildi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun (BNR) aktardığı ilk bilgilere göre Filipov başından vuruldu ve olay yerinde yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saldırının ardından Plovdiv’in ana giriş ve çıkış noktalarında polis önlemleri artırıldı. Olay yerinin çevresi güvenlik şeridine alınırken, bazı caddelerde ulaşım kısıtlandı.

Plovdiv Bölge Savcısı Vanya Hristeva, soruşturmayla ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Tüm olası ihtimaller üzerinde aktif olarak çalışıyoruz” dedi.