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İlk düdük bugün çalacak: Süper Lig yeni sezona yeni kurallarla başlıyor
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İlk düdük bugün çalacak: Süper Lig yeni sezona yeni kurallarla başlıyor

14.08.2026 12:51:00
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Cumhuriyet Spor
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İlk düdük bugün çalacak: Süper Lig yeni sezona yeni kurallarla başlıyor

Trendyol Süper Lig, bugün oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak. Süper Lig'in 69. sezonunda bu yıl yeni kurallar uygulanacak.

İlk düdük bugün çalacak: Süper Lig yeni sezona yeni kurallarla başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda yeni kuralları hayata geçiriyor.

Dünya Kupası'nda da uygulanan ve beğenilen kuralların çoğu Süper Lig'de de uygulanacak.

İlk düdük bugün çalacak: Süper Lig yeni sezona yeni kurallarla başlıyor

SÜPER LİG'DE YENİ KURALLAR

Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse, diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek.

Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek.

İlk düdük bugün çalacak: Süper Lig yeni sezona yeni kurallarla başlıyor

Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.

Taç atışı geciktirilirse, atış rakip takıma geçecek.

İlk düdük bugün çalacak: Süper Lig yeni sezona yeni kurallarla başlıyor

Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletilmiştir. Merkez Hakem Kurulu olarak, Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu şekilde, 2026 - 2027 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlanmıştır."

İlgili Konular: #TFF #kural #Trendyol Süper Lig

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