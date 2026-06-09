İlk teklif yeterli bulunmamıştı: Beşiktaş'ta Lauriente için kritik 72 saat

Teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano'yla anlaşmaya varan Beşiktaş, hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlıların Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'ye ilgisi devam ederken İtalyan basınından yeni haberler geldi.

SASSUOLO'NUN BEKLENTİSİ

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Sassuolo forması giyen Armand Lauriente, doğru şartlar altında takımdan ayrılabilir. İtalyan kulübü, oyuncusu için bonuslar dahil 25 milyon Euro teklif bekliyor.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ

Beşiktaş, 27 yaşındaki kanat için 15 milyon artı bonus olarak ilk teklifini yaptı ancak bu teklif yeterli olmadı.

Yönetim, teklifin yükseltilip yükseltilmeyeceğine karar vermek için 48-72 saat içinde yeni bir toplantı yapacak.

AVRUPA'DAN İLGİ VAR

Son birkaç saat içinde Fransız oyuncuyla birkaç kulüp ilgilenmeye başladı.

Marsilya, kulüpten ayrılması gündemde olan Mason Greenwood'un ayrılık ihtimaline karşı Armand Lauriente transferini düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Lauriente, geçtiğimiz sezon 39 maçta 7 gol - 9 asistlik katkı sağladı.

Lauriente'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor ve Transfermarkt'ta 19 milyon Euro değeri bulunuyor.