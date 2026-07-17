İlk temas kuruldu: Fenerbahçeli stoper Diego Carlos'a sürpriz talip

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Vasco da Gama, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin aktardığı bilgilere göre; Vasco da Gama, Fenerbahçe forması giyen deneyimli stoper Diego Carlos'u transfer listesine aldı.

Önceki sezon İtalya Serie A ekiplerinden Como'da görev yapan ve ardından sarı-lacivertli ekibe katılan 33 yaşındaki futbolcunun durumuyla yakından ilgilenen Vasco da Gama yönetimi, oyuncunun menajeriyle ilk temasları gerçekleştirerek transfer şartları hakkında detaylı bilgi aldı.

TRANSFERDE MALİ ENGEL

Transfer sürecinin mevcut aşamada başlangıç seviyesinde olduğu belirtilirken, operasyonun önünde ciddi mali engeller bulunuyor.

Fenerbahçe'nin, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katarken 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödemiş olması ve oyuncunun 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi, görüşmeleri zorlaştıran ana faktörler olarak dikkat çekiyor.