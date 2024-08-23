İlkay Gündoğan, Barcelona'ya veda etti: Yeni takımı belli oluyor!

Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:59

Güncelleme: 23.08.2024 - 12:59

Manchester City, İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. 33 yaşındaki futbolcu, eski kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'e geri döndü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İlkay Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrıldı ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

PEP'TEN ONAY VE ANLAŞMA

Pep Guardiola'nın dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından deneyimli orta saha ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

BARCELONA'YA VEDA

İlkay Gündoğan, Barcelona'ya veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Bir yılın ardından artık veda etme zamanı geldi. Buraya yeni ve heyecan verici bir mücadeleyle yüzleşmek için geldim ve buna hazırdım. Zor bir sezonda takım ve kulüp için mümkün olan en iyi şekilde mücadele etmek için her şeyimi verdim. Yeni sezon takım arkadaşlarıma yardım etmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. şimdi zor bir durumda ayrılıyorum. Ayrılışım kulübe mali açıdan yardımcı olması beni daha az üzüyor. İnanılmaz deneyimler ve iniş çıkışlarla dolu bir dönemdi. Her zaman Barcelona'da oynamak istemiştim. Sezon ve gelecek için en iyisini diliyorum. Taraftarlar, bu büyük kulübü dünyanın en iyisi haline getirmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City'de oynamış ve İngiliz ekibinde 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik performans sergilemişti.

2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya imza atan 33 yaşındaki futbolcu, Katalan temsilcisinde ise 51 maçta 5 gol attı ve 14 asist yaptı.