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İlkay Gündoğan'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü

İlkay Gündoğan'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü

1.10.2026 14:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İlkay Gündoğan'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

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Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, İtalyan basınından La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İlkay Gündoğan, Kenan Yıldız'ın en üst seviyeye çıkmak için tüm niteliklere sahip olduğunu dile getirdi.

İlkay Gündoğan, kendisi gibi Almanya'da yetişmesine rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih eden Kenan Yıldız ile ilgili gelen sorunun ardından, "Kenan Yıldız'a saygı duyuyorum, olağanüstü bir yeteneği var. Tekniği, dinamizmi ve kadar genç yaşta gösterdiği olgunluk etkileyici. En üst seviyeye ulaşmak için gereken her şeye sahip" dedi.

BU SEZON SAKATLIK YAŞADI

Juventus'ta bu sezon bir maça çıkmasının ardından sakatlanan ve ameliyat olan 21 yaşındaki Kenan Yıldız'ın Aralık ayıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.

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