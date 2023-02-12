İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 14:44

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 14:44

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yardımlar gelmeye devam ediyor.

İngiliz takımı Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu da depremzedeler için bir yardım kamyonu hazırlattı.

Gerekli malzemeleri alarak yola çıkan kamyon, Gaziantep/Hatay istikametine gitti.