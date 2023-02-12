İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, deprem bölgelerine yardım kamyonu gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 14:44
İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yardımlar gelmeye devam ediyor.

İngiliz takımı Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu da depremzedeler için bir yardım kamyonu hazırlattı.

Gerekli malzemeleri alarak yola çıkan kamyon, Gaziantep/Hatay istikametine gitti.


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