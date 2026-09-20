İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt: 'Bana değil, hocanıza sorun'

Galatasaray 'da bu sezon fazla süre alamayan İlkay Gündoğan ile ilgili çarpıcı bir olay yaşandı. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, sosyal medyadan bir taraftara yanıt verdi.

Sara Gündoğan, paylaşımında deneyimli futbolcunun oynamama nedeninin teknik direktör Okan Buruk olduğunu söyledi. Sara Gündoğan, paylaşımında, "Eğer İlkay'ın neden oynamadığını öğrenmek istiyorsan bana değil, hocanıza sorun. Hepimiz Galatasaray'ı seviyoruz ve buraya sevgiyle geldik. Bu yüzden lütfen şunu anlayın, bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Kendisi Galatasaray'a gelmek için maaşını düşürdü ve daha yüksek teklifleri reddetti" ifadelerini kullandı.