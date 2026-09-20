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İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt: 'Bana değil, hocanıza sorun'
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İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt: 'Bana değil, hocanıza sorun'

20.09.2026 15:15:00
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Cumhuriyet Spor
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İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt: 'Bana değil, hocanıza sorun'

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, bir taraftarın eşine tepki göstermesine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt: 'Bana değil, hocanıza sorun'

Galatasaray'da bu sezon fazla süre alamayan İlkay Gündoğan ile ilgili çarpıcı bir olay yaşandı. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, sosyal medyadan bir taraftara yanıt verdi.

İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt: 'Bana değil, hocanıza sorun'

Sara Gündoğan, paylaşımında deneyimli futbolcunun oynamama nedeninin teknik direktör Okan Buruk olduğunu söyledi. Sara Gündoğan, paylaşımında, "Eğer İlkay'ın neden oynamadığını öğrenmek istiyorsan bana değil, hocanıza sorun. Hepimiz Galatasaray'ı seviyoruz ve buraya sevgiyle geldik. Bu yüzden lütfen şunu anlayın, bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Kendisi Galatasaray'a gelmek için maaşını düşürdü ve daha yüksek teklifleri reddetti" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt: 'Bana değil, hocanıza sorun'

35 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray'da 2 maçta 11 dakika süre buldu. 

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