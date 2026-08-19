İlker Yağcıoğlu'ndan dikkat çeken Asensio-İsmail Kartal iddiası

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Lyon takımını konuk etti.

Lyon ilk yarıda Openda ile golü buldu. İkinci yarının hemen başlarında Greenwood şık golüyle skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın ardından İlker Yağcıoğlu TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

İşte İlker Yağcıoğlu'nun yorumları: “Onların da girdiği bir pozisyon yok ilk yarıda, Fenerbahçe'nin de yok. Bir tane Vedat'ın kafa vurduğu pozisyon var. Fenerbahçe'de Semedo bu maçta en çok kez rakip ceza alanında topla buluşan isim olmuş. 6 kez buluşmuş topla.”

DEPLASMAN UYARISI “Fenerbahçe'nin bundan önceki turlarda deplasman maçları çok iyi değildi. Lyon deplasmanında bugünkü oyunun bayağı bir üzerine koymak gerekecek onu söyleyeyim.”

'TEMPO DÜŞÜK, TOP ÇOK YAVAŞ ÇEVRİLİYOR' “Tempo düşük, top çok yavaş çevriliyor. İsmail hocanın ilk ve son dönemindeki saha içi baskıyı göremedik henüz. Müthiş kariyerli oyuncular var Fenerbahçe'de. Bunlardan iyi iş çıkarmak da İsmail hocanın görevi.”

'KANTE, GUENDOUZI TAMAM PEKİ HANGİSİ İSTENEN SEVİYEDE?' “Kante, Guendouzi tamam peki takımda hangisi istenen seviyede? Ön tarafta kim istenen seviyede? Hakikaten takımda henüz tam seviyeye gelmiş bir görüntü var. Allahtan Kante gibi bir oyuncu var yine inanılmaz oynadı."