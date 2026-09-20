İlker Yağcıoğlu'ndan flaş Galatasaray iddiası: 'Tehlike çanları çalıyor'

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 6. haftasındaki derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer maçı Mohamed Salah'ın (3) ve Noah Saviolo'nun golleriyle 4-0 kazandı. bu sonuçla Trabzonspor, milli takım arasına galibiyetle girdi.

Karşılaşmanın ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı. Yağcıoğlu yaptığı değerlendirmede, “Trabzonspor, Galatasaray'ı sürklase etti. Maçın hemen başında buldukları golün de avantajı var tabii. Galatasaray bir gol yedi ki evlere şenlik. Yedikleri ilk gol inanılacak gibi değil. Salah gibi bir oyuncuya tedbir alınmaması olacak şey değil” dedi.

'GÖRÜNTÜ GALATASARAT İÇİN İÇ AÇICI DEĞİL' Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Evet Galatasaray önde, coşkulu oynuyor. Avrupa haricinde çok fazla sıkıntı yaşamadı dedin, bu sene yaşayacak. Bu sene Trabzonspor gibi dinamik takım var. Beşiktaş'a böyle oynasın ciddi anlamda sıkıntı yaşar. Ön alan baskısını eskisi gibi yapamıyor. Amedspor'a karşı böyle oynayacaksan sıkıntı yaşarsın. Okan hocanın bazı şeylerden vazgeçmesi lazım. Bu oyun felsefesinden, kurgusundan. Orta sahaya çıktığında sorun yaşıyorsun. Osimhen olmadığında o baskıdan tamamen uzak kalıyorsun. Görüntü Galatasaray için iç açıcı değil. Takımın değişmesi lazım. Tehlike çanları çalıyor, şimdiden söyleyeyim.”