İlker Yağcıoğlu'ndan Vincenzo Montella iddiası: 'Belçika ve İtalya maçlarını da sıfır puanla geçersek...'

İlker Yağcıoğlu, A Milli Takım'ın sahasında İtalya'ya 4-1 kaybettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi. Yağcıoğlu'nun Vincenzo Montella iddiası dikkat çekti.

YAĞCIOĞLU'NDAN MONTELLA İDDİASI

Montella ile yola devam edilemeyeceğini belirten İlker Yağcıoğlu, A Milli Takım'ın önündeki 2 maçtan puan alamaması durumunda İtalyan teknik adamın görevden alınacağını öne sürerek şöyle konuştu:

"Montella ile bu iş devam etmeyecek, bu çok net bir şekilde gözüküyor. Belki bu turnuvayı oynarız ama en geç kasım ayından sonra, Belçika ve İtalya maçlarını da sıfır puanla geçersek Montella bence artık görevden alınır diye düşünüyorum."

“İTALYA MAÇININ İLK YARISI 80'Lİ YILLARDAKİ MİLLİ TAKIMI HATIRLATTI”

A Milli Takım'ın İtalya'ya karşı ilk 45 dakikada kötü dahi oynamadığını ifade eden Yağcıoğlu, "İtalya maçının ilk 45 dakikası 80'li yıllardaki milli takımı hatırlattı bana. Gücümüzün yetmediği, bir oyun planımızın olmadığı, hem fiziksel hem de taktiksel açıdan aciz kaldığımız günleri hatırladım ve üzüldüm. 27 dakikada maç bitti zaten. 3-0'dan sonra sen o maçı İtalya'ya karşı çeviremezsin. Dünyada belki bir, belki iki defa olur. İlk 45 dakika A'dan Z'ye hayal kırıklığı. Kötü bile değildik. Bu gidişat bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyor. Bir şeyler değişmek zorunda; bir numara da Montella" diyerek sözlerini tamamladı.