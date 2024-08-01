Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:58

Güncelleme: 01.08.2024 - 16:58

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tartışmalı sporcu Cezayirli Imane Khelif, çeyrek finalde boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibi oldu. Peki, Imane Khelif kimdir, kaç yaşında, nereli?

IMANE KHELIF KİMDİR?

Imane Khelif, 2 Mayıs 1999 Cezayir doğumlu. Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na ilk kez katılan Imane Khelif, ilk turda elendikten sonra 17. sırada yer aldı. Ardından Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Cezayir'i temsil etti ve Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. sırada yer aldı. Khelif, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Cezayir'i hafif sıklette temsil etti. Çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington'a mağlup oldu.

Khelif 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollandalı Chelsey Heijnen'i yenerek finale yükselen ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlandalı Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.

Mart 2023'te Khelif, 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından kısa bir süre önce uygunluk kriterlerini karşılayamadığı için diskalifiye edildi. Cezayir Olimpiyat Komitesi, Khelif'in tıbbi nedenlerle diskalifiye edildiğini söyledi. Daha sonra diskalifiyenin yüksek testosteron seviyelerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Uluslararası Boks Birliği başkanı Umar Kremlev, Khelif ve diğer sporcuların DNA testi sonuçlarının "XY kromozomlarına sahip olduklarını kanıtladığını" iddia etti. Khelif, Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulundu ancak daha sonra bunu geri çekti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) daha sonra farklı kurallar uygulayarak Khelif'in Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi ve etkinlik için gerekli tüm uygunluk ve tıbbi düzenlemelere uyduğunu teyit etti.