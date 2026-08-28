İmza töreni tarihi belli oldu: Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini açıkladı

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ten Kojo Peprah Oppong'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler transferi resmen duyururken imza töreni tarihini de paylaştı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Oppong'un transferi için Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır" denildi.

Sarı-lacivertli kulübün yeni transferi olan 22 yaşındaki stoper, bugün İstanbul'a gelmişti.

İMZA TÖRENİ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong için düzenlenecek imza törenin tarihi de belli oldu.

İmza töreniyle ilgili açıklamada, "Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir. Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00’de tüm basına açık olacaktır" denildi.

KOJO PEPRAH OPPONG'UN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Senegal'de başlayan ve sonrasında İsveç'te Norrköping'e transfer olan Kojo Peprah Oppong, GIF Sundsvall'da iki sezon kiralık olarak oynadı. Oppong, geçen sezon ise Nice'e imza atmıştı.