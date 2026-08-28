Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmza töreni tarihi belli oldu: Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini açıkladı

İmza töreni tarihi belli oldu: Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini açıkladı

28.08.2026 21:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İmza töreni tarihi belli oldu: Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini açıkladı

Fenerbahçe, Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ten Kojo Peprah Oppong'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler transferi resmen duyururken imza töreni tarihini de paylaştı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Oppong'un transferi için Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır" denildi. 

Sarı-lacivertli kulübün yeni transferi olan 22 yaşındaki stoper, bugün İstanbul'a gelmişti.

İMZA TÖRENİ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong için düzenlenecek imza törenin tarihi de belli oldu. 

İmza töreniyle ilgili açıklamada, "Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir. Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00’de tüm basına açık olacaktır" denildi.

KOJO PEPRAH OPPONG'UN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Senegal'de başlayan ve sonrasında İsveç'te Norrköping'e transfer olan Kojo Peprah Oppong, GIF Sundsvall'da iki sezon kiralık olarak oynadı. Oppong, geçen sezon ise Nice'e imza atmıştı. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Kojo Peprah Oppong

İlgili Haberler

Kojo Peprah Oppong, Fenerbahçe için İstanbul'da
Kojo Peprah Oppong, Fenerbahçe için İstanbul'da Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Nice forması giyen stoper Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi: Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi: Anlaşma sağlandı BAE ekibi Al-Jazira'nın Anderson Talisca'nın transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı
Dikkat çeken Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe için puan tahmini yapıldı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olmasının ardından Devler Ligi'nde toplayacakları puan tahmin edildi.