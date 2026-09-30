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İngiliz bakandan Manchester City açıklaması: 'Premier Lig'den ihraç edilebilir'

İngiliz bakandan Manchester City açıklaması: 'Premier Lig'den ihraç edilebilir'

30.09.2026 22:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İngiliz bakandan Manchester City açıklaması: 'Premier Lig'den ihraç edilebilir'

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, İngiltere Premier Lig Yönetimi tarafından suçlu bulunan Manchester City hakkında açıklamalarda bulundu. Nandy, "En uç durumda Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi uygulanabilecek cezalardan biri olabilir" ifadelerini kullandı.
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İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Manchester City'nin finansal kurallara ilişkin dosyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Nandy, Manchester City için uygulanabilecek yaptırımların ağır olabileceğine dikkat çekerken, en uç durumda kulübün Premier Lig'den ihraç edilmesinin de seçenekler arasında bulunduğunu söyledi.

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Lisa Nandy

"PREMIER LİG'DEN İHRAÇ EDİLMESİ..."

Lisa Nandy, "En uç durumda Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi uygulanabilecek cezalardan biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Nandy bununla birlikte sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak Manchester City'nin itiraz hakkının bulunduğunu ve bunun adil biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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SÜRECİN HIZLA SONUÇLANMASINI İSTEDİ

İngiliz Bakan, uzun süren sürecin taraftarların futbola duyduğu güveni etkileyebileceğini belirterek Premier Lig yönetimine dosyanın mümkün olduğunca hızlı ve adil biçimde sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Manchester City hakkındaki süreçte Premier Lig, 29 Eylül 2026'da yaptığı resmi açıklamada bağımsız komisyonun kulübü 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki ciddi finansal kural ihlallerine ilişkin tüm suçlamalardan sorumlu bulduğunu bildirdi. Yaptırımın belirlenmesi için ayrı bir duruşma yapılacak; Manchester City ise karara itiraz etme hakkına sahip.

"PREMIER LİG'İ KORUMAK İSTİYORUZ"

Nandy, İngiliz futbolunun ve Premier Lig'in ülke açısından taşıdığı öneme de değindi.

Premier Lig'i İngiliz futbolunun büyük başarılarından biri olarak nitelendiren Nandy, organizasyonun dünya çapında milyonlarca insana ulaştığını belirterek futbolun geleceğinin ve taraftarların çıkarlarının korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Nandy ayrıca finansal kuralların açık ve anlaşılır olması, tutarlı biçimde uygulanması ve olası ihlallere hızlı şekilde karşılık verilebilmesi gerektiğini vurguladı.

İlgili Konular: #ingiltere #premier lig #Manchester City

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