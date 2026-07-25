İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, santrfor pozisyonuna bir takviye daha yapmak istiyor.
Caught Offside'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Juventus, Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison ilgileniyor.
İngiliz ekibi, 20-25 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli karşılığında Richarlison'un ayrılığına izin vermeyi düşünüyor.
RICHARLISON'UN TALEBİ
29 yaşındaki golcü, İngiltere Premier Lig'e veya Avrupa'nın önde gelen bir ligine transfer olmak istiyor.
Juventus, ilgisini resmi bir teklife dönüştürmesi durumunda bu transferde avantajlı bir konumda bulunuyor.
43 MAÇTA 17 GOLE KATKI
Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren Richarlison, geçen sezonu 43 maçta 12 gol ve 5 asistle tamamladı.