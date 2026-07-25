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İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi
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İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi

25.07.2026 10:42:00
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Cumhuriyet Spor
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İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Tottenham forması giyen Richarlison'u gündemine aldığı iddia edildi.

İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, santrfor pozisyonuna bir takviye daha yapmak istiyor.

İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi

Caught Offside'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Juventus, Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison ilgileniyor.

İngiliz ekibi, 20-25 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli karşılığında Richarlison'un ayrılığına izin vermeyi düşünüyor.

İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi

RICHARLISON'UN TALEBİ

29 yaşındaki golcü, İngiltere Premier Lig'e veya Avrupa'nın önde gelen bir ligine transfer olmak istiyor.

Juventus, ilgisini resmi bir teklife dönüştürmesi durumunda bu transferde avantajlı bir konumda bulunuyor.

İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi

43 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren Richarlison, geçen sezonu 43 maçta 12 gol ve 5 asistle tamamladı.

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