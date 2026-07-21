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İngiliz basınından flaş iddia: Premier Lig'den Gabriel Sara'ya sürpriz talip

İngiliz basınından flaş iddia: Premier Lig'den Gabriel Sara'ya sürpriz talip

21.07.2026 12:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İngiliz basınından flaş iddia: Premier Lig'den Gabriel Sara'ya sürpriz talip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Newcastle United'ın Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Gabriel Sara ile ilgilendiği iddia edildi.

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Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'nın Avrupa'dan talipleri artıyor. Napoli'nin ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için bu kez Aston Villa ve Newcastle United iddiası gündeme geldi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Teamtalk'ta yer alan habere göre; iki İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Aston Villa ve Newcastle United, Gabriel Sara'nın menajeriyle temasa geçti.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Sara'nın daha önce Norwich City forması ile mücadele ettiği İngiltere'ye bu kez Premier Lig'de oynama şansı ile geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni yapacağı transferler için kaynak yaratmak istediği ve Sara'nın transferine sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Gabriel Sara'dan bonservis beklentisinin ise 30 milyon Euro olduğu yazıldı. Galatasaray'ın Gabriel Sara ile ilgili henüz resmi bir teklif almadığı ancak sarı-kırmızılıların, Sara'ya olan ilginin farkında olduğu belirtildi.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta verdiği röportajında Gabriel Sara ile ilgili, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu" demişti.

SEZON PERFORMANSI

Önceki sezonda Galatasaray formasıyla 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #Aston Villa #Newcastle United #Gabriel Sara

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