İngiliz devi, Sacha Boey'a talip: Rekor bonservis bedeli!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için İngiliz devinin peşinde olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Mirror'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sacha Boey için sarı-kırmızılı ekibe 22 milyon Sterlin teklif etmeyi düşünüyor.
Haberde Sacha Boey'un sözleşmesinin 2025'te biteceği hatırlatılırken, oyuncunun geleceğinin Galatasaray'ın en büyük endişelerinden biri olduğu vurgulandı.
GALATASARAY İÇİN REKOR BEDEL
Fransız sağ bek Sacha Boey'un transferinin 22 milyon sterlin (25 milyon 500 bin Euro) karşılığında gerçekleşmesi durumunda oyuncu, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Sarı-kırmızlı ekipte rekor 16 milyon Euro ile Stoke City'e transfer olan Badou N'diaye'ye ait.
Bu sezon toplam 23 maça çıkan Sacha Boey, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı ve 1 gollük skor katkısı verdi.
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