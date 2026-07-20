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İngiliz efsane futbolcu Kevin Keegan hayatını kaybetti

İngiliz efsane futbolcu Kevin Keegan hayatını kaybetti

20.07.2026 19:32:00
Güncellenme:
AA
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İngiliz efsane futbolcu Kevin Keegan hayatını kaybetti

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Kevin Keegan, 75 yaşında hayatını kaybetti.
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İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Kevin Keegan, yaşamını yitirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Keegan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

İKİ KEZ BALLON D'OR KAZANDI

Futbol kariyeri boyunca Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle takımlarında forma giyen İngiliz futbol efsanesi, iki kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi oldu.

Keegan, teknik adamlık kariyerinde Newcastle, Fulham, İngiltere Milli Takımı ve Manchester City takımlarının teknik direktörlüğünü üstlendi.

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