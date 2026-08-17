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İngiliz oyuncuya izin çıkmadı: Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli
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İngiliz oyuncuya izin çıkmadı: Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli

17.08.2026 14:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İngiliz oyuncuya izin çıkmadı: Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli

Fenerbahçe'nin, Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna'dan yapmak istediği Jonathan Rowe transferine İtalyan teknik adam tarafından izin verilmediği öne sürüldü.

İngiliz oyuncuya izin çıkmadı: Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli

Kadrosunu Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Romelu Lukaku ile güçlendiren Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler için son iddia İtalya'dan geldi.

İngiliz oyuncuya izin çıkmadı: Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli

Fenerbahçe'nin Bologna'da forma giyen İngiliz sol kanat Jonathan Rowe ile ilgilendiği öne sürüldü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulundu ancak Serie A kulübünden olumsuz yanıt aldı.

 

İngiliz oyuncuya izin çıkmadı: Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli

TEDESCO BIRAKMIYOR

Bologna'da teknik direktörlük görevinde bulunan ve geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'nun, hazırlık maçlarında gol yollarında kısır bir görünüm sergileyen takımının hücum gücünü daha fazla düşürmemek adına Rowe'un ayrılışına karşı çıktığı belirtildi.

Haber detayında, önceki gün Brighton'a 1-0 yenilen Bologna'nın kanatlardan oyun kurma konusunda sıkıntılar yaşadığı ve hücumların ağırlıklı olarak merkezden şekillendiğine dikkat çekildi.

İngiliz oyuncuya izin çıkmadı: Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli

43 MAÇTA 8 GOL, 5 ASİST

Kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Jonathan Rowe, geçtiğimiz yaz Marsilya'dan 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Bologna'da 43 maça çıkan İngiliz futbolcu, takımına 8 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Domenico Tedesco #Jonathan Rowe

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