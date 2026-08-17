İngiliz oyuncuya izin çıkmadı: Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli

Kadrosunu Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Romelu Lukaku ile güçlendiren Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler için son iddia İtalya'dan geldi.

Fenerbahçe'nin Bologna'da forma giyen İngiliz sol kanat Jonathan Rowe ile ilgilendiği öne sürüldü. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulundu ancak Serie A kulübünden olumsuz yanıt aldı.

TEDESCO BIRAKMIYOR Bologna'da teknik direktörlük görevinde bulunan ve geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'nun, hazırlık maçlarında gol yollarında kısır bir görünüm sergileyen takımının hücum gücünü daha fazla düşürmemek adına Rowe'un ayrılışına karşı çıktığı belirtildi. Haber detayında, önceki gün Brighton'a 1-0 yenilen Bologna'nın kanatlardan oyun kurma konusunda sıkıntılar yaşadığı ve hücumların ağırlıklı olarak merkezden şekillendiğine dikkat çekildi.