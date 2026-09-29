İngiltere, Çekya deplasmanından istediğini aldı!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi.
Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-0 kazandı.
ÇEKYA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Çekya 25. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İngiltere, 47. dakikada Anthony Gordon'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini Trent Alexander-Arnold yaptı.
KANE BOŞ GEÇMEDİ
İngiltere, 69. dakikada Harry Kane'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
İngiltere, ligin üçüncü haftasında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Çekya ise İspanya'ya konuk olacak.