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İngiltere, Çekya deplasmanından istediğini aldı!

İngiltere, Çekya deplasmanından istediğini aldı!

29.09.2026 23:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İngiltere, Çekya deplasmanından istediğini aldı!

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Çekya'yı 2-0 mağlup etti.
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UEFA Uluslar Ligi Lig A 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi.

Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-0 kazandı.

ÇEKYA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Çekya 25. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

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İngiltere, 47. dakikada Anthony Gordon'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini Trent Alexander-Arnold yaptı.

KANE BOŞ GEÇMEDİ

İngiltere, 69. dakikada Harry Kane'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

İngiltere, ligin üçüncü haftasında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Çekya ise İspanya'ya konuk olacak.

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