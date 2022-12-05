İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
İngiltere, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İngiltere ile Senegal, Al Bayt Stadı'nda karşı karşıya geldi.
El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton Cisneros'un düdük çaldığı karşılaşmada İngiltere, rakibini 3-0 mağlup etti.
İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 38'inci dakikada Jordan Henderson, 45+3'üncü dakikada Harry Kane, 57'nci dakikada Bukayo Saka kaydetti. Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen İngiltere, Fransa ile eşleşti. Senegal'de Alanyaspor forması giyen Famara Diedhiou, 72'nci dakikada Boulaye Dia'nın yerine oyuna dahil oldu.
İngiltere ile Fransa arasındaki çeyrek final karşılaşması, 10 Aralık Cumartesi günü TSİ 22.00'de Al Bayt Stadı'nda oynanacak.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması