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İngiltere'den Hırvatistan'a farklı tarife: 7-0!

İngiltere'den Hırvatistan'a farklı tarife: 7-0!

3.10.2026 20:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İngiltere'den Hırvatistan'a farklı tarife: 7-0!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Stadion HNK Rijeka'da oynanan mücadelede İngiltere, rakibini 7-0 mağlup etti.

İngiltere, karşılaşmanın 8. dakikasında Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada Jude Bellingham farkı 2'ye çıkarttı. 39. dakikada Anthony Gordon skoru 3-0 yaptı.

İlk yarının sonlarına doğru Bukayo Saka'nın kaydettiği golle İngiltere soyunma odasına 4-0 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

İngiltere, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Harry Kane, 53. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

Bukayo Saka, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 6-0'a getirdi. Oyuna 70.dakikada dahil olan Morgan Rogers takımının 7.golünü atarak maçın sonucunu belirledi.

İngiltere Milli Takımı'nın çektiği 10 isabetli şutun 7'si ağlarla buluştu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Hırvatistan Milli Takım tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı. Bu sonuçla İngiltere puanını 6'ya yükseltirken, Hırvatistan 3 puanda kaldı.

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