İngiltere gol atmalara doymadı: 7-0
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, sahasında Kuzey Makedonya'yı 7-0 mağlup ederek kayıpsız liderliğini sürdürdü.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı İngiltere 7-0 kazanarak tarihi farkla galibiyete uzandı.
Karşılaşmada İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 9 ve 73'te Kane, 39, 47 ve 51'da Bukayo Saka, 45'te Rashford ve 64'te Kalvin Phillips kaydetti.
Bu sonuçla İngiltere 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü. Kuzey Makedonya ise 3 puanda kaldı.
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