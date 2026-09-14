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İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi
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İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi

14.09.2026 10:41:00
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Cumhuriyet Spor
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İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi

İngiltere Hakem Kurulu, Manchester United - Manchester City derbisinde hakem hatası yapıldığını kabul etti.

İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi

İngiltere Hakem Kurulu, Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem hatası yapıldığını kabul etti.

İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi

Kurulun açıklamasında, Manchester United deplasmanında Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığı belirtildi.

İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi

Açıklamada, "Erling Haaland ile ilgili ofsayt kararı VAR tarafından kontrol edildi ve oyuncunun ofsaytta olmadığı tespit edildi. Aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespit edildi. Ancak bu olayda VAR, oyuncunun konumunun olası etkisini fark edememiştir ve sahada inceleme önermeliydi. Manchester United ile temasa geçilerek hata olarak değerlendirdiğimiz durum kabul edildi. Olayla ilgili bir inceleme yapılacak" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi

Karşılaşmanın 60. dakikasında Erling Haaland, Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi ancak hakem Michael Oliver golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 

İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi

VAR incelemesinin ardından, Norveçli oyuncunun Patrick Dorgu'nun kramponu nedeniyle ofsaytta olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

İlgili Konular: #manchester united #hakem #Manchester City

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