İngiltere Premier Lig'den Manchester City kararı: Resmen açıklandı!

Premier Lig'de Manchester City'nin yıllardır devam eden mali soruşturmasında karar açıklandı.
Bağımsız komisyon, İngiliz ekibini 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasındaki dokuz yıllık dönemde Premier Lig'in finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekten ve soruşturmayla iş birliği yapmama suçlamalarının çoğundan suçlu buldu.
SAHTE SÖZLEŞMELER KULLANILDI
Bağımsız komisyonun kararına göre Manchester City, bazı ticari ortaklarıyla gerçekteki anlaşmaları olduğundan farklı gösteren "sahte" sözleşmeler yaptı.
Kulübün ayrıca bazı şirketlerle yaptığı benzer anlaşmalara dayandığı ve bu yöntemlerle gelirlerini yapay şekilde artırdığı, maliyetlerini ise düşük gösterdiği belirtildi.
Komisyon, bu düzenlemelerin Manchester City'nin gelirlerini artırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla kullanıldığını tespit etti.
900 MİLYON STERLİNDEN FAZLA ETKİ
Kararda, söz konusu düzenlemelerin Manchester City'nin gelir ve maliyetlerini ilgili dönemde 900 milyon sterlinden fazla etkilediği ve kulübün finansal kurallara uyumlu görünmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi.
Komisyon ayrıca Manchester City'nin gerçek mali durumunu denetçilerinden ve futbol otoritelerinden gizlediğini ve yanlış finansal hesaplar sunduğunu tespit etti.
HARCAMA LİMİTLERİNİ AŞTI
Manchester City'nin gelir ve giderlerini doğru şekilde raporlamaması nedeniyle Premier Lig'in Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları ile UEFA'nın kulüp lisanslama ve Finansal Fair Play kuralları kapsamında belirlenen harcama limitlerini önemli ölçüde aştığı ifade edildi.
Komisyon, ilgili anlaşmalar kulübün hesaplarında doğru şekilde gösterilmiş olsaydı Manchester City'nin hem Premier Lig hem de UEFA'nın harcama limitlerini çok ciddi miktarda aşmış olacağını belirledi.
SORUŞTURMAYLA İŞ BİRLİĞİ YAPMADI
Manchester City'nin Premier Lig tarafından yürütülen dört yıllık soruşturma sırasında da lig yönetimiyle iş birliği yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtildi.
Komisyon, kulübün kendisine yöneltilen dört iş birliği suçlamasından üçünü kabul etti.
CEZA DAHA SONRA BELİRLENECEK
Premier Lig, suçlamaların kanıtlanmasının ardından Manchester City'ye uygulanacak yaptırımın ayrı bir duruşmada bağımsız komisyon tarafından ele alınacağını açıkladı.
Kurallar kapsamında komisyonun para cezası, puan silme ve diğer sportif yaptırımlar uygulama yetkisi bulunuyor.
Manchester City'nin bağımsız komisyonun kararına itiraz etme hakkı bulunuyor. Kulübün itiraz için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi bulunuyor.
MANCHESTER CITY'DEN KARARA İTİRAZ
Manchester City, bağımsız komisyonun kararının ardından resmi bir açıklama yayımladı.
Kulüp, komisyonun görüşünün yayımlanmasından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını" belirterek suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.
Manchester City'nin açıklamasında, "Kulüp, Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalardan masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarımızı destekleyen kapsamlı ve çürütülemez kanıtlar bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kulübün uygun tüm düzenleyici ve hukuki platformlarda itirazlarını sürdüreceği belirtilerek, "Manchester City FC, görüşün hukuk, ilke ve gerçekler açısından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı gerekçesiyle kendisine açık olan temyiz yollarını takip edecektir" denildi.
"SEKİZ YILDIR USULE UYGUN HAREKET ETTİK"
Manchester City, soruşturma sürecinde sekiz yıldır hukuki sürece saygı gösterdiğini belirtti.
Kulüp açıklamasında, "Kulüp, Premier Lig Yönetim Kurulu ve yönetiminin tarafsız etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil bir düzenleyici olarak hareket edeceği temelinde sekiz yıldır usul sürecine titizlikle saygı göstermiştir" ifadelerine yer verdi.
Manchester City ayrıca devam eden süreç nedeniyle şu aşamada daha fazla açıklama yapmasının kısıtlı olduğunu belirtti.
SÜREÇ 2018'DE BAŞLADI
Premier Lig, Manchester City hakkındaki soruşturmasına Aralık 2018'de başladı. Ligin resmi şikayeti ise Şubat 2023'te yapıldı.
Bağımsız komisyonun 42 gün süren duruşması Aralık 2024'te sona erdi.
Premier Lig, kararın ardından sürecin kalan bölümünün, itirazlar ve ilgili kararların yayımlanması da dahil olmak üzere, mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.