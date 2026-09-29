İngiltere Premier Lig'den Manchester City kararı: Resmen açıklandı!

Premier Lig'de Manchester City'nin yıllardır devam eden mali soruşturmasında karar açıklandı.

Bağımsız komisyon, İngiliz ekibini 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasındaki dokuz yıllık dönemde Premier Lig'in finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekten ve soruşturmayla iş birliği yapmama suçlamalarının çoğundan suçlu buldu.

SAHTE SÖZLEŞMELER KULLANILDI

Bağımsız komisyonun kararına göre Manchester City, bazı ticari ortaklarıyla gerçekteki anlaşmaları olduğundan farklı gösteren "sahte" sözleşmeler yaptı.

Kulübün ayrıca bazı şirketlerle yaptığı benzer anlaşmalara dayandığı ve bu yöntemlerle gelirlerini yapay şekilde artırdığı, maliyetlerini ise düşük gösterdiği belirtildi.

Komisyon, bu düzenlemelerin Manchester City'nin gelirlerini artırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla kullanıldığını tespit etti.