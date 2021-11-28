İngiltere Premier Lig'e kar engeli
İngiltere Premier Lig'de iki mücadele kar yağışı nedeniyle ertelendi.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanması gereken iki mücadele kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Ligde Burnley ile Tottenham arasında oynanacak karşılaşmanın olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ertelendiği açıklanırken, hemen ardından Manchester City ve West Ham United müsabakası da kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Öte yandan karşılaşmaların hangi tarihe ertelendiği ise henüz açıklanmadı.
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