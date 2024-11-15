İngiltere, üç puanı üç golle aldı!
UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere, deplasmanda Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanan mücadeleyi konuk ekip İngiltere 3-0'lık skorla galip geldi.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 7'de Ollie Watkins, 78'de Odisseas Vlachodimos'un kendi kalesinel attığı gol ile 83'te Curtis Jones'in attığı golle geldi.
Eski Trabzonsporlu oyuncu Anastasios Bakasetas, maça ilk 11'de başladı. 57. dakikada oyundan alındı.
İngiltere bu galibiyetin ardından puanını 12 yaptı. Yunanistan'da 12 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında İngiltere, İrlanda'yı ağırlayacak. Yunanistan, Finlandiya deplasmanına gidecek.
Etiketler: #ingiltere #Yunanistan #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi
- Yunus Akgün: Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız
- 'Hak ettiğimiz yere gelmek için savaşmak zorundayız!
- Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
- Vincenzo Montella takımdan memnun!
- Galatasaray, milli yüzücüyü kadrosuna kattı!
- Matias Vecino'dan Galatasaray itirafı!
- Süper Lig ekibinden Yusuf Demir hamlesi!
- Van Aanholt'tan flaş itiraf: 'Futbolu bırakabilirdim'
- Galler Teknik Direktörü Bellamy'den Türkiye açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi