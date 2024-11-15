İngiltere, üç puanı üç golle aldı!

UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere, deplasmanda Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere, üç puanı üç golle aldı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:07

UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanan mücadeleyi konuk ekip İngiltere 3-0'lık skorla galip geldi.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 7'de Ollie Watkins, 78'de Odisseas Vlachodimos'un kendi kalesinel attığı gol ile 83'te Curtis Jones'in attığı golle geldi.

Eski Trabzonsporlu oyuncu Anastasios Bakasetas, maça ilk 11'de başladı. 57. dakikada oyundan alındı.

İngiltere bu galibiyetin ardından puanını 12 yaptı. Yunanistan'da 12 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İngiltere, İrlanda'yı ağırlayacak. Yunanistan, Finlandiya deplasmanına gidecek.


Etiketler: #ingiltere #Yunanistan #uefa uluslar ligi

İlgili Haberler

Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı: 'Transfer için ısrar ettim ama...'

Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı: 'Transfer için ısrar ettim ama...'
Beşiktaşlı Mustafa Hekimoğlu'dan Real Madrid açıklaması!

Beşiktaşlı Mustafa Hekimoğlu'dan Real Madrid açıklaması!
Beşiktaş'tan kendi evinde 27 sayılık fark!

Beşiktaş'tan kendi evinde 27 sayılık fark!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler